‘Thialf creëert meewind om meer baanrecords te krijgen’

Rond de schaatsbaan van Thialf zitten 600 roosters. Bij de renovatie zijn die aangelegd om de schaatsers te laten rijden in een soort klimaatbubbel, waar het vocht en de temperatuur van de mensen op de tribunes geen invloed op heeft.

Maar aan het begin van dit schaatsseizoen heeft de directie van het stadion alle 600 roosters open laten maken en ze gedraaid, zodat een luchtstroom instaat in de rijrichting van de schaatsers. Die hebben zo kunstmatig wind mee, schrijft het AD

Daarmee zijn alle prestaties in Heerenveen van deze winter voer voor speculatie. Het tast de geloofwaardigheid van het schaatsen aan. ,,Mijn sporthart doet pijn”, zegt boegbeeld Sven Kramer.

Sinds de verandering aan de roosters zijn veel snelle tijden gereden. Bij het WK-kwalificatietoernooi, de EK, twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden ging het bij vlagen bijzonder hard.

Wennemars in het AD: “Ik riep al de hele winter: straks wordt er een wereldrecord gereden in Thialf. Dat kán niet. Moeten we dan juichen? Ik kan het niet meer. Want ik weet niet of het waar is.”

Coach Jillert Anema is alleen geïnteresseerd in de gevolgen op het ijs. Half december was hij bij een testwedstrijd waar drie schaatsers 3.35 reden op de 3000 meter. ,,Ik ben direct naar het toilet gelopen en heb een wc-rolletje gepakt en boven de baan gehangen. Dat woei zeker zo’n 65 graden omhoog. Overal en op alle plekken op de baan. Dan is er dus rugwind gecreëerd.