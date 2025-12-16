Hoe kijken Nederlanders aan tegen het vuurwerkverbod? Grote verschillen tussen kiezers

Het landelijk vuurwerkverbod dat in 2026 ingaat, krijgt steun van de meerderheid van de Nederlanders: 62 procent staat (heel) positief tegenover het verbod . Maar weerstand is er ook: 20 procent beoordeelt het verbod (heel) negatief, blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 15 procent er nog niet over uit is: ze zijn niet positief, maar ook niet negatief. Een duidelijke meerderheid (83 procent) geeft aan het verbod in 2026 te zullen naleven. Eén op de tien Nederlanders zegt zich er niet aan te houden en gewoon vuurwerk af te steken. Zeven procent weet nog niet wat te doen wanneer het verbod ingaat.

De grootste voorstanders van het verbod zijn GroenLinks-PvdA-kiezers (75 procent heel positief en 16 procent positief). Ook D66- en CDA-kiezers steunen in meerderheid het verbod. Ongeveer de helft van de kiezers van VVD (54 procent) en JA21(49 procent) is (heel) positief over het verbod.