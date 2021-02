Waarom je echt niet afvalt als je gaat hardlopen

Een rondje hardlopen is heel gezond, maar het helpt je niet om af te vallen. Daar is ons lichaam te slim voor volgens professor evolutionaire antropologie Herman Pontzer.

De hoogleraar aan de Amerikaanse Duke University legt in zijn boek Burn uit hoe de evolutie ervoor heeft gezorgd dat we niet afvallen door lichaamsbeweging. Hij bestudeerde tien jaar lang de Hadza, een groep jagers-verzamelaars in Kenia. De gemiddelde Hadza-man legt 14 kilometer per dag af. Toch is zijn energieverbruik nauwelijks hoger dan dat van ons, zittende mensen, schrijft Pontzer.

Hoe dat kan? 60 procent van onze energie verbruikt ons lichaam in ruststand, gewoon om het systeem te laten draaien, zeg maar. De hypothalamus bewaakt ons energieverbruik: gaan we meer bewegen, dan zorgt dit hersengedeelte ervoor dat er minder energie wordt verbruikt voor de andere zaken, stelt de antropologieprofessor.

Zo vermindert bijvoorbeeld de stressreactie en de aanmaak van geslachtshormonen. Hadza-mannen hebben dan ook de helft minder testosteron dan mannen in de westerse wereld.

Er is al langer bekend dat je door heel veel sporten relatief weinig afvalt, al is het alleen al omdat je er honger van krijgt en weer meer gaat eten. Maar Pontzer gaat nog een stap verder. Hij zegt feitelijk dat ons lichaam ons tegenwerkt door weer een nieuwe energiebalans te zoeken.

Dat neemt niet weg dat lichaamsbeweging heel gezond is. Maar wil je afvallen dan kun je beter minder eten.