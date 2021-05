Geen sprake van verzoening wielrenners Jakobsen en Groenewegen

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft vanuit Portugal zijn onvrede uitgesproken over de handelwijze van Dylan Groenewegen. Beide renners troffen elkaar begin april, zo'n acht maanden nadat Jakobsen door toedoen van Groenewegen zwaar ten val was gekomen in een sprint tijdens de Ronde van Polen. Het was een goed gesprek, liet Groenewegen weten. Jakobsen ziet dat anders. "Dylan heeft niet persoonlijk zijn excuses aangeboden en toonde geen bereidheid enige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties", meldde Jakobsen donderdag op sociale media. Groenewegen keert zaterdag na een schorsing van negen maanden terug in het peloton in de Ronde van Italië. De sprinter van Jumbo-Visma wilde vorige week over zijn ontmoeting met Jakobsen niet al te veel kwijt, maar zei dat het een prettig gesprek was geweest en dat beiden hun hart hadden kunnen luchten. "Ik ben verrast met wat Dylan Groenwegen heeft verteld over onze ontmoeting", schrijft Jakobsen. "Het gesprek was bedoeld om begrip voor elkaar te krijgen voor wat er is gebeurd in Polen. Het was de bedoeling dat de inhoud van het gesprek vertrouwelijk zou zijn, alleen bestemd voor ons en onze juridische teams. Ik ben teleurgesteld dat Dylan er toch in het openbaar over heeft gesproken. Dat zal ik niet doen." Jakobsen, die momenteel met zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step deelneemt aan de Ronde van de de Algarve, zou er graag met Groenewegen zelf uitkomen, maar zinspeelt ook op juridische acties. "It takes two to tango", besluit hij zijn reeks tweets.