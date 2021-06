Twitter gaat los om afkeurende blik Máxima naar Willem-Alexander na doelpunt Oranje

Wie gisteren de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oekraïne heeft gezien, zal het niet zijn ontgaan: de blik van koningin Máxima toen koning Willem-Alexander naar haar smaak net iets té enthousiast juichte om een doelpunt van Oranje. Twitter heeft in ieder geval lol om het fragment. #Maxima was vanochtend trending.

Lex heeft in de logeerkamer geslapen schat ik zo in ..... https://t.co/Uwuj0hRBpt

Dutch King Celebrating the 3-2 goal against Ukraine.



Dutch Queen Maxima has her doubts .. 😄 https://t.co/410ZlWJVfR