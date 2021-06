Uitgeschakeld. Rode kaart nekt Oranje

Of Nederland de volgende ronde van het EK had gehaald met 11 man zullen we nooit weten. Een half uur voor tijd werd Matthijs de Ligt na een handsbal met rood het veld uitgestuurd: hij benam de Tsjechen een doelkans.

Toen beide ploegen nog 11 man hadden stond een overwinning ook niet vast. Nederland voetbalde technisch beter, maar Tsjechië had meer kansen. Toch had Nederland vlak voor de rode kaart van de Ligt kunnen scoren, toen Malen vrij voor doel kwam. Het had Nederland naar de volgende ronde kunnen brengen. Maar - heel symbolisch - die kans werd verprutst door Malen.

In de 67e minuut gebeurde het onvermijdelijke: de Tsjechen doorbraken de ban en maakte een (verdiend) doelpunt. Tien minuten voor tijd scoorde de Tsjechen de 2-0.

Samenvatting van het toernooi: Nederland kwam met matig voetbal als winnaar de zwakke groep die Nederland lootte. Het bracht toch een soort overwinningsroes in het land. Die bleek op helemaal niets gebaseerd.

Enige lichtpuntje: Oranje heeft zich niet hoeven meten met de Europese top.