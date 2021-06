Tour: ‘Het wachten is op de eerste dode’

Dat de finale van de derde etappe in de Tour riskant was wist iedereen van tevoren. Daarom hadden de renners vooraf gevraagd de tijdsopname op 8 kilometer voor de finish te doen: dat zouden de klassementsploegen niet mee dringen om vooraan te rijden en zou het een stuk minder riskant zijn. Maar riskant is aandacht en aandacht is geld, dus ging de directie van de tour niet in op het verzoek. En serie valpartijen was het logische gevolg. Welke renners welke verwondingen hebben is nog niet bekend: een aantal is voor onderzoek in het ziekenhuis.

"Dit was te verwachten met dit parcours", zegt Tom de Clerck van Deceuninck-Quick Step tegen Sporza. "Omdat het zo belangrijk is voor de klassementsrenners om geen tijd te verliezen, was er gevraagd om de tijdsopname te doen op 8 kilometer van de finish. Daar is geen antwoord op gekomen, onbegrijpelijk als je het vraagt aan mij."

"Het was bijna onmogelijk om voor aan te komen. Het was hectisch, stress tot en met en valpartijen waren onvermijdelijk. Ik hoop dat iedereen oké is. Ik ben ook vader en daar moest ik toch even aan denken. Als mijn job voorbij was, dan was ik blij dat ik achterin kon rijden."

Marc Madiot, ploegleider van Groupama-FDJ, ging voor de microfoon van de Franse televisie nog een stapje verder dan Declercq. "Dit is geen wielrennen meer. Dit moet veranderen of er zullen doden vallen. Dit is onze sport niet waardig."