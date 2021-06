Tennisster Kiki Bertens is bij haar laatste deelname aan Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in twee sets van Marta Kostjoek, een 18-jarig talent uit Oekraïne: 3-6 4-6. De voormalig nummer 4 van de wereld, die in haar carrière tien toernooien won, maakte onlangs bekend dat ze na dit seizoen stopt met proftennis. Ze doet nog wel mee aan de Olympische Spelen in Tokio.