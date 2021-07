‘KNVB wil Louis van Gaal’

De KNVB heeft Louis van Gaal op nummer 1 gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, schrijft de sportredactie van het AD. De krant is meestal goed ingelicht over het Nederlandse voetbal

Tussen 1 en 7 september speelt Oranje drie interlands die allesbepalend kunnen worden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Noorwegen-uit, Montenegro-thuis, Turkije-thuis.

Oranje is de kwalificatie matig gestart. Na drie duels staat Nederland gelijk met de Noren en de Montenegrijnen (zes punten) en een punt achter Turkije, dat in maart met 4-2 van Oranje won. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

In Zeist beseffen ze: de september-duels zijn geen klus voor een buitenlander die eerst tijd nodig heeft om nieuwe spelers en een nieuwe omgeving te leren kennen. Het is in eerste instantie geen klus voor coaches met een mooi cv als clubtrainer, maar nog zonder ervaring als bondscoach. Vandaar dat de KNVB gaat proberen Louis van Gaal aan te trekken. Dat zou de derde keer zijn dan Van Gaal bondscoach wordt