Aantal coronabesmettingen loopt ook in Tokio verder op

Met de Olympische Spelen in aantocht loopt het aantal coronabesmettingen in Tokio op. In de hoofdstad van Japan werden woensdag 1832 personen positief getest. Vorige week woensdag bleken 1149 inwoners van Tokio besmet met het virus.

De Olympische Spelen worden vrijdag geopend. Specialisten denken dat het aantal positieve test in Tokio volgende week kunnen oplopen tot 2600 per dag. Woensdagochtend waren er 75 deelnemers aan de Spelen positief getest. Onder hen de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs, die voor tien dagen in quarantaine is gegaan. Zij kan daarom niet meedoen aan de Spelen.

Alle deelnemers aan de Spelen mogen geen contact hebben met de lokale bevolking. Ze reizen van het olympisch dorp naar alle wedstrijdlocaties. Het Japanse RIVM heeft alle inwoners van Tokio opgeroepen om de Spelen thuis te bekijken. Tijdens alle wedstrijden in de Japanse hoofdstad zijn geen toeschouwers welkom.

Restaurants en bars mogen geen alcohol schenken en moeten rond 20.00 uur hun deuren sluiten. Veel inwoners van Tokio zijn onderhand moe van de noodtoestand. Sommigen drinken alcohol op straat. De rosse buurt van Kabukicho is 's avonds nog steeds fel verlicht.