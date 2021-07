Benieuwd of je reactievermogen beter is dan dat van topatleten? Test het hier

Op de dag dat de Olympische Spelen officieel van start gaan, komt NOS op 3 met een leuk reactietestje. Probeer net zo snel (of sneller natuurlijk) te starten als topatleten.

Bij de 100 meter sprint maken milliseconden het verschil tussen goud, zilver en brons, legt de site uit. Hoe snel je weg bent na het startschot maakt dan een hoop uit. Je reactietijd is dus belangrijk. Die wordt in de atletiek gemeten met sensoren in het startblok.

Alles onder de 0,1 seconden wordt beschouwd als een valse start, omdat wetenschappers hebben berekend dat dit de minimale tijd is die atleten nodig hebben om weg te komen. Zo kunnen sprinters niet anticiperen op het startschot.

In het testje kun jij dat dus ook niet en zul je echt moeten wachten tot het bekende startritueel helemaal is afgelopen. On your marks, set, GO!

Doe hier de test.