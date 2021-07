Sanne Wevers haalt hard uit naar turnbond: “Jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt”

Sanne Wevers wist zich vandaag niet te kwalificeren voor de balkfinale. De turnster, die vijf jaar geleden nog goud won op dit onderdeel, stak nadien haar kritiek niet onder stoelen of banken.

"Ik heb heel veel gemengde gevoelens. Er zit veel pijn, jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt in Nederland", zei de 29-jarige topturnster. Haar vader en coach Vincent Wevers mocht niet mee naar Tokio, vanwege zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag bij jonge turnsters in het verleden.

Sanne Wevers, wiens tweelingzus Lieke nog wel in de race is voor de meerkampfinale, neemt het de KNGU kwalijk. "Het is jammer dat Vincent er niet bij is. Het is jammer dat de sport kapot is in Nederland. Het had anders gekund en gemoeten", zegt ze over het zware jaar dat zij en haar familie achter de rug hebben. "Ik ben bezorgd over de toekomst van het turnen in Nederland. Ik hoop echt dat een nieuwe generatie de kans krijgt het anders te doen."