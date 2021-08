Hamilton meldt zich oververmoeid en duizelig bij de dokter

Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes zondag derde werd bij de Formule 1 Grand Prix van Hongarije en met dat resultaat de leiding in de WK-stand overnam van Max Verstappen, heeft zich na de race gemeld bij de dokter. Hij was volgens zijn team oververmoeid en duizelig. Bij de huldiging was al op de tv beelden al te zien dat Hamilton moeite leek te hebben zich op de been te houden en dat hij naar adem leek te happen. Hoe hij er precies aan toe is, zei het team niet. Over de bandenstrategie van zijn team was Hamilton niet te spreken. "Ik vertelde het team tijdens de opwarmronde voor de herstart hoe de baan was, maar ze zeiden dat de regen eraan kwam toen we in de auto stapten, dus ik dacht dat ze andere informatie hadden", zei Hamilton na de race. Herstart Bij de herstart was de baan duidelijk aan het opdrogen en alle teams, behalve Mercedes, besloten met droogweerbanden te starten. Hamilton moest daardoor toch naar de pits, waardoor hij laatste in de race kwam te liggen. De Brit leidt halverwege het seizoen de WK-stand met 6 punten voorsprong op Verstappen, die door een aanrijding bij de start slechts 10e werd. Na de zomerstop is de Belgische Grand Prix, gevolgd door die van Nederland in Zandvoort.