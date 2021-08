Padel sterk in opmars: “Het wordt een van de grootste sporten van Nederland”

Padel wordt rap populairder onder Nederlandse sportievelingen. Het oorspronkelijk Mexicaanse racketspelletje krijgt zelfs een internationaal toernooi in Utrecht. Breekt de sport dan nu echt door?

Padel kun je zien als een combinatie van tennis en squash. Je speelt op een kleinere versie van een tennisbaan, maar de glazen wanden zijn onderdeel van het spel, net als bij squash. De sport waaide vanuit Mexico via Argentinië over naar Spanje. Daar is padel met 4 miljoen spelers momenteel het populairst. In Nederland zijn er ongeveer 75.000 spelers en zo'n duizend padelbanen.

In september wordt in Utrecht het eerste internationale padeltoernooi van Nederland georganiseerd. Bij de voorinschrijvingen hebben zich al 1400 deelnemers aangemeld. Of er een Nederlander kans maakt op de winst? "Het Nederlandse niveau is hard omhoog gegaan. We zullen Spanje moeten verslaan, maar zij zijn by far de beste", vertelt Geert-Jan van Dijken, organisator van Copa de Padel tegen RTL Nieuws.

Frank Niering van PadelNL verwacht dat de sport in Nederland heel groot gaat worden. "Er zit nog enorm veel in het vat. In de komende vijf jaar stormen we zeker de top vijf sporten in Nederland binnen. Je ziet het vooral aan het aantal locaties. Er worden zo veel banen bijgebouwd", vertelt hij aan EditieNL.