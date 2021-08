IOC: onderzoek naar olympisch comité Belarus om zaak sprintster

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat onderzoek doen naar het nationaal olympisch comité van Belarus. Dat gebeurt naar aanleiding van de zaak rond sprintster Kristina Tsimanoeskaja.

"Het IOC heeft besloten een formeel onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Belarus. We moeten de volledige feiten vaststellen, we moeten alle betrokkenen horen", aldus IOC-woordvoerder Mark Adams.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar "incompetente en nalatige coaches". "Ik ga niet terug naar Belarus", zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen.

In de sportwereld is veel kritiek op de manier van werken van het olympisch comité van Belarus.