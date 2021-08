Nederlander Nageeye wint zilver in olympische marathon, Kipchoge pakt goud

Abdi Nageeye heeft zilver veroverd op de marathon van de Olympische Spelen van Tokio. Het goud ging naar de Keniaan Eliud Kipchoge die zijn titel op de olympische marathon prolongeerde. Voor de 32-jarige Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2.06.17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde en verbeterde die prestatie in Tokio ruim. De Keniaanse wereldrecordhouder was overtuigend de beste in en rond Sapporo. Hij legde de klassieke 42,195 kilometer af in 2 uur 8 minuten en 37 seconden. Nageeye won de sprint om het zilver voor de Belg Bashir Abdi. Kipchoge liet de andere koplopers op ruim 30 kilometer achter en liet met een lange solo zien ook in deze uitputtende omstandigheden nog altijd de beste marathonloper van het moment te zijn. De 36-jarige Keniaanse wereldrecordhouder met 2.01.39 en tevens de enige atleet die in een speciale marathon onder de 2 uur wist te lopen, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.