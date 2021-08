Messi in tranen bij persconferentie over afscheid bij Barcelona

Lionel Messi had het zondag zwaar tijdens de persconferentie waarin hij voor het eerst sprak over zijn aanstaande vertrek bij FC Barcelona. De 34-jarige Argentijnse spelmaker hield het niet droog. Nadat hij zijn tranen had gedroogd bedankte hij de club en alle mensen waarmee hij heeft samengewerkt. Messi zei ook in de toekomst zeker terug te keren naar Barcelona.

"Ik heb alles gegeven voor deze club. Van de eerste dag dat ik hier arriveerde, tot de laatste", aldus Messi.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Messi bij de club van trainer Ronald Koeman zou gaan bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat. Volgens FC Barcelona kan het nieuwe contract niet worden "geformaliseerd" op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten.

Messi lijkt nu voor Paris Saint-Germain te gaan voetballen.