De succesvolste landen op de Paralympische Spelen ooit (Nederland staat hoog)

Nu de Zomerspelen achter de rug zijn, maakt Tokio zich op voor het volgende grote sportevenement, de Paralympische Spelen. Ze worden al sinds 1960 georganiseerd voor mensen met een beperking. En Nederland weet al sinds het begin flink wat medailles te pakken.

Net als bij de Olympische Spelen is ook bij de Paralympics de VS de dominante macht. Met een totaal van 2175 medailles staan ze bovenaan in het klassement. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bezetten de tweede en derde plek, maar ook Nederland doet - net als bij de Olympische Spelen - mee met de grote jongens en staat achtste.

Vandaag is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen, afkorting van de Parallelle Olympische Spelen.