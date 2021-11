Voetbalster Aminata Diallo laat ploeggenote en concurrente mishandelen

De Franse topvoetbalster Kheira Hamraoui, uitkomend voor Paris Saint German en het Franse nationale elftal, is vorige week met geweld aangevallen. Haar teamgenoot (bij PSG en het Franse elftal) Aminata Diallo, is in hechtenis genomen. Ze wordt er van beschuldigd de hand te hebben gehad in de geweldpleging. Ze wilde Hamraoui blesseren, zodat ze zelf een basisplaats zou krijgen bij PSG.

De twee spelers zaten vorige week in dezelfde auto op de terugweg van een diner van de club was. De auto werd overvallen door mannen die Kheira Hamraoui aanvielen en haar met een ijzeren staaf op haar benen sloegen.

De daders sloegen op de vlucht, Hamraoui moest haar benen laten hechten in het ziekenhuis. Een bron binnen PSG vertelde aan persbureau AFP dat de daders Diallo ook vasthielden, maar niet mishandelden.

De gerechtelijke politie opende een onderzoek en nu blijkt ploeggenote en concurrente op het middenveld Diallo er betrokken bij te zijn. PSG kwam na de arrestatie van Diallo (26) met een statement naar buiten en bevestigde haar aanhouding. ,,Wij veroordelen dit gepleegde geweld met klem. Wij nemen alle maatregelen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de spelers te kunnen garanderen en werken samen met de politie om opheldering te krijgen.”