Nieuw schaatspak Jumbo moet aanzienlijke tijdswinst opleveren

Een nieuw schaatspak, ontwikkeld door het team van Jumbo-Visma en innovatiepartner Red Bull, moet schaatsers een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Het gaat om een pak waarbij de stof van het onderbeen doorloopt tot over de gehele schaats zelf. Een aantal schaatsers van Jumbo reed maandag in Thialf in Heerenveen hun rondjes in het nieuwe pak, dat voortkomt uit het anderhalf jaar geleden begonnen Project Aero. Dat project was gestart nadat uit windtunneltesten bleek dat de houding en techniek van de schaatsers nog verder geperfectioneerd kunnen worden. Ook werd duidelijk dat winst viel te boeken bij het verbeteren van de luchtweerstand rondom de schoen, aldus Jumbo en Red Bull. Als eerste eindresultaat volgde een zogenoemde ‘aero-cover’, een soort ‘sok’ over de schaats. Schaatspakkenproducent Bert van der Tuuk ontwikkelde daarna een pak waarbij de stof bij het onderbeen doorloopt en de schaats bijna volledig bedekt. Roest Onder anderen Patrick Roest en Antoinette de Jong kwamen maandag tijdens testwedstrijden tot goede tijden in het nieuwe pak. "Vanuit de berekeningen kan het over een verbetering van procenten gaan. En dat is niet weinig", zegt Jac Orie, hoofdcoach van de schaatsploeg van Jumbo-Visma. "Al moet in de praktijk nog uitwijzen of dat ook daadwerkelijk het geval is. Voor procenten moet je heel hard trainen en risico’s nemen in de zin van bepaalde trainingsprocessen. Als zulke innovaties werken zijn ze geweldig, want dan heb je er niet voor hoeven trainen. Een technologische verandering, die krijg je zo in je schoot geworpen." Zondag begint in Heerenveen het olympisch kwalificatietoernooi. Gelet op de woorden van Orie, en het belang van het toernooi, ligt het niet voor de hand dat schaatsers dan al in het nieuwe pak verschijnen. Roest is wel tevreden over de nieuwe outfit. "Ik heb er een paar keer mee getraind en het pak belemmert mij niet in mijn schaatstechniek. Uit metingen is gewoon gebleken dat het sneller is. En alle beetjes helpen natuurlijk."