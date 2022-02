Stefan Groothuis kreeg depressie door topsport: “Ik sliep twee uur per nacht”

Nu is Stefan Groothuis zelfstandig bouwer, maar we kennen hem vooral als de winnaar van olympisch schaatsgoud op de Spelen van Sotsji in 2014. De bekende sporter kende een periode van zware depressie en legt aan RTL Nieuws uit hoe groot de druk kan zijn.

"Mijn antwoord was altijd als het niet lukte om te winnen: dan is het mijn eigen schuld. Het gaat door je hoofd spoken: ik heb het verknald. Ik kan het niet bij iemand anders neerleggen dus dan moet ik harder werken. Dat is een vicieuze cirkel die tricky blijkt te zijn," begint de 40-jarige Groothuis.

Na zijn eerste Spelen in Turijn in 2006 speelde die hoge druk hem voor het eerst parten. "In Turijn reed ik een fantastische race, het snelste rondje van alle deelnemers. En toen verknalde ik het in de een-na-laatste bocht. Dat heeft gigantisch lang door mijn hoofd gespookt. Ik was daar letterlijk ziek van. Ik werd echt kotsmisselijk."

Helse maanden

De druk werd Stefan Berghuis te veel en hij kreeg een depressie. "Mijn eigenwaarde was weg. Ik begon over alles te piekeren en zag overal in mijn leven losse eindjes van dingen die niet voor elkaar waren. Ik raakte in een negatieve spiraal waardoor ik nergens anders meer over na kon denken. Op een gegeven moment ging ik niet meer slapen. Ik sliep nog twee uur per nacht. Dat was het begin van een paar helse maanden, bijna een half jaar."

Drie jaar later werd hij alsnog olympisch kampioen. "Ik had weer plezier in het sporten en kon er weer van genieten. Dat is voor mij persoonlijk veel belangrijker."