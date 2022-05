Bouwman kan niet geloven dat hij voor tweede keer wint in de Giro

Koen Bouwman kon niet geloven dat hij zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië pakte. De renner van Jumbo-Visma won de sprint van een groep van vijf vluchters na de slotklim op Santuario di Castelmonte. "Na mijn eerste ritzege in deze Giro had ik al gezegd dat het heel mooi zou zijn om nog een keer te winnen", zei Bouwman. "Maar ik moest ook realistisch zijn. Ik had pas twee keer gewonnen als prof. Dat ik nu twee keer win in de Giro, maakt me zo blij. Ik heb er geen woorden voor." Bouwman vond dat hij niets verkeerd had gedaan in de laatste honderden meters van de etappe. "Ik wist dat er een bocht naar links was, maar wist niet dat de bocht zo scherp was. Ik moest ook heel hard remmen. Ik wist dat ik aan de binnenkant van de bocht moest zitten. Ik weet niet of ze achter mij vielen. Als dat wel zo is, mijn excuses."