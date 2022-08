Wereldberoemde jiujitsu-kampioen in Braziliaanse club doodgeschoten door politieagent

Achtvoudig wereldkampioen jiujitsu Leandro Lo is vannacht rond twee uur plaatselijke tijd doodgeschoten in een uitgaansgelegenheid in Sao Paolo. Het lijkt erop dat een militaire politieagent buiten dienst hem na een ruzie in de club door het hoofd heeft geschoten.

De wereldberoemde vechtsportkampioen was samen met vrienden aan het stappen in een club in de Braziliaanse stad Sao Paolo toen een politieagent, die niet aan het werk was, op hem afstapte. De man zou dreigende gebaren hebben gemaakt met een fles, waarop Lo de fles afpakte en hem vroeg te vertrekken.

Daarop zou de agent buiten dienst van de Braziliaanse militaire politie Henrique Otávio Oliveira Velozo een wapen hebben getrokken en Leandro Lo door het voorhoofd hebben geschoten. De achtvoudig wereldkampioen was een van de meest gevierde jiujitsu-vechters aller tijden. Hij is nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar werd niet veel later dood verklaard.