Weinig animo voor WK-duels Oranje in de zandbak van Qatar

Het WK voetbal begint al over drie maanden, maar de fans van het Nederlands elftal lijken niet heel veel trek te hebben in een tripje naar het Midden-Oosten. Er zijn waarschijnlijk zo'n drieduizend Oranjefans op de tribunes te vinden tijdens de drie groepsduels, een stuk minder dan bij eerdere WK's.

Er zijn nog volop kaarten te koop bij de FIFA voor het toernooi, dat wordt gespeeld vanaf 20 november. De finale is op 18 december in het Lusailstadion in de Qatarese stad Lusail, waar 80.000 toeschouwers in passen. Alle stadions zijn speciaal voor het WK uit de grond gestampt en zullen nadien meteen weer worden afgebroken. Er zijn duizenden gastarbeiders gestorven bij de bouwwerkzaamheden.

Geen goedkoop WK

De Wereldvoetbalbond verwacht 1,2 miljoen bezoekers tijdens het WK. Een woordvoerder van de KNVB legt uit waarom de grootte van het Oranjelegioen deze editie mogelijk wat tegenvalt: “Het WK wordt nu niet in de zomer gespeeld, dus het is voor veel mensen lastiger vakantie op te nemen. Het is ook geen goedkoop WK en het leven is de laatste tijd duurder geworden. Maar het Nederlands elftal komt in september weer in actie. Mogelijk wakkert dat nog enige interesse aan.” Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2014 weer van de partij.

Tentenkampen in de woestijn

Er wordt een Oranjefanzone opgebouwd in Qatar waar Nederlandse muziek wordt gedraaid, maar het is onduidelijk of daar veel animo voor is onder de supporters. De hotels in Doha en omgeving zijn erg duur. Veel fans wijken uit naar Dubai en gaan op wedstrijddagen heen en weer vliegen.

De organisatie ziet ook dat er te weinig betaalbare kamers zijn en heeft nu het geniale plan opgevat om tentenkampen in de woestijn op te zetten tijdens het WK. Ook zullen er cruiseschepen voor de kust aanmeren, waar supporters op kunnen slapen.