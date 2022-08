Onderzoek: triathlonbond negeerde lang grensoverschrijdend gedrag

De Nederlandse Triathlon Bond heeft lange tijd grensoverschrijdend gedrag genegeerd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de bond is uitgevoerd. Donderdagochtend werd het rapport opgeleverd. Het onderzoek richtte zich op de verhalen die oud-triatleten begin vorig jaar naar buiten brachten en waarin zijn spraken van psychische en fysieke mishandeling op het Nationaal Training Centrum. "De conclusie van het onderzoek luidt, dat er sprake was van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden binnen het Nationaal Training Centrum en het topsportprogramma, zowel in het recente als in het verdere verleden. Sommige atleten hadden hier meer mee te maken en anderen minder. Niet alleen atleten onderling, maar ook stafleden droegen hier in meer of mindere mate aan bij", aldus het onderzoek door bureau Unravelling. "Binnen de voormalige directie en staf zijn deze signalen en vragen helaas onvoldoende opgepakt en deels genegeerd. De ernst van de zaak is niet ingezien." Excuses De bond zegt de gebeurtenissen, tussen 2007 en 2021, te betreuren en biedt excuses aan. "Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden. Helaas heeft een aantal sporters zich lang niet gehoord en gezien gevoeld. Hiervoor zijn excuses zeker op zijn plaats", aldus voorzitter Alexander Vandevelde. "Ook is de NTB Maya Kingma, onder andere in haar rol als de voorzitter van de Atletencommissie erkentelijk voor haar vasthoudendheid om deze zaak onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden." In het rapport staan zeven aanbevelingen, die volgens de bond allemaal worden overgenomen. Een van de aanbevelingen is dat de bond "passende erkenning voor (oud-)atleten moet bieden in de vorm van excuses en in specifieke, individuele gevallen mogelijk een financiële tegemoetkoming". Tevens moet de triatlonbond "oog hebben voor integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling, door kritisch te kijken naar onder meer gedragscodes, klachtenprocedures en familiebanden binnen de organisatie". Begin januari meldde de NTB nog dat de verwachting was dat de conclusies eind april gepresenteerd zouden worden. In november 2021 had onderzoeksbureau Fijbes al een rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen het nationale trainingscentrum gepresenteerd, maar dat was gericht op de huidige situatie. De uitkomsten uit dat rapport leidden al tot het vertrek van onder meer het voltallige bestuur van de NTB.