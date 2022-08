Vuelta nog één dag in Nederland met Teunissen als leider

De derde en laatste etappe van de Ronde van Spanje in Nederland begint en eindigt zondag in Breda. Mike Teunissen gaat er als nieuwe leider van start, terwijl ook de bergtrui in Nederlandse handen is. Julius van den Berg rijdt er zondag mee bijna langs zijn huis in Roosendaal.

De etappe begint met een officieuze start om 12.25 uur in Breda, waar de renners met de fiets aan de hand door de Grote Kerk zullen wandelen. Pas bij Ulvenhout volgt het echte startsignaal waarna het eerst in zuidelijke richting naar Baarle-Nassau gaat, vervolgens in noordelijke richting naar Moerdijk waarna na een lange lus in West-Brabant rond 17.15 uur wordt gefinisht in Breda.

De renners vliegen nog dezelfde avond naar Spanje waar de Vuelta dinsdag verder gaat.