Tom Dumoulin als toerist bij WK in Australië

Eigenlijk zou Tom Dumoulin zijn loopbaan als wielrenner afsluiten op het WK in Australie. Dat het perfecte afscheid er niet van kwam, is een bekend verhaal. Dumoulin hakte vorige maand zelf de knoop door om toen per direct te stoppen, schrijft het AD. Ook dit WK ging er niet meer van komen. De tank was leeg, de benen voelden op training niet meer zoals ze eerder voelden. Nog een keer opladen voor zo’n groot doel, zat er niet meer in.

Toch dook Dumoulin maandag op langs het parkoers in Wollongong. Hij verblijft in Sydney met zijn familie. ,,Zij hadden de tickets toch al geboekt omdat ze aanvankelijk bij mijn afscheid wilden zijn. Nu maken we er een mooie vakantie van.’’