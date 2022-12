Donderdagochtend tweede marathon op natuurijs in Noordlaren

Donderdagochtend wordt in Noordlaren de tweede marathon op natuurijs verreden, zo heeft schaatsbond KNSB bevestigd. De bond meldde enkele uren eerder al dat woensdagavond in het Friese dorp Burgum de eerste marathon op natuurijs plaatsvindt.

"Die wedstrijd gaat door, tenzij de omstandigheden plots drastisch veranderen, maar dat maken we dan om 18.00 uur bekend", aldus Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen van de KNSB, over de wedstrijd van donderdagochtend. In Noordlaren werd op 26 december 2021 voor het laatst een marathon op natuurijs verreden. Bart Hoolwerf, momenteel in Calgary voor de wereldbeker, en Maaike Verweij zegevierden toen.

De vrouwen starten donderdagochtend om 10.00 uur op IJsclub De Hondsrug, de mannenwedstrijd vangt om 11.00 uur aan.

Weersverwachting na donderdag

Volgens Hut kan het na donderdag zomaar afgelopen zijn met het schaatsen van wedstrijden op natuurijs. "Als ik naar de weersverwachtingen kijk, met voorspelde dooi overdag, twijfel ik of het vrijdag nog gaat lukken op natuurijs", aldus de manager.

Vrijdagavond staat de volgende wedstrijd van de KNSB Cup, op kunstijs, op het programma. De Vechtsebanen in Utrecht is dan het decor.