Djokovic opnieuw in het nauw in Australië: vader poseert met pro-Poetin-vlag

De vader van de Servische toptennisser Novak Djokovic heeft voor veel opschudding gezorgd op de Australian Open. Hij ging op de foto met Poetin-fans. Na de vaccinatierel komt Djokovic nu opnieuw in de problemen.

Het begon ermee dat vier mannen woensdagavond door de politie van het tennistoernooi zijn verwijderd, omdat ze pro-Russische liederen hadden gezongen en met Russische vlaggen zwaaiden. Een van hen had een shirt aan met het Z-symbool waarmee steun voor de Russische invasie wordt uitgedrukt. Ook stond op een vlag het hoofd van Poetin.

Srdjan Djokovic had daar duidelijk minder moeite mee en ging buiten met de fans op de foto. Ook zou hij iets als 'leve de Russen' hebben geroepen.

Vasyl Myroshnychenko, de Oekraïense ambassadeur in Australië, sprak er schande van op Twitter. "Het is het hele pakket: naast de Servische vlag is er een Russische vlag, een Poetin-vlag en het Z-symbool."

Zowel Djokovic als zijn vader hebben nog niet gereageerd op het incident.

Djokovic mocht dit jaar voor het eerst weer meedoen aan de Australische Grand Slam. Vorig jaar reisde hij wel af naar het toernooi, maar moest hij onverrichterzake weer huiswaarts, omdat ook hij ongevaccineerd het land niet in kwam. De tennisser was in coronatijd een uitgesproken tegenstander van vaccins.