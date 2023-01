Braziliaanse topvoetballer Dani Alves speelt nu voetbalwedstrijden in de gevangenis

Dani Alves da Silva heeft liefst 44 trofeeën gewonnen in zijn carrière, meer dan wie dan ook in de voetballerij. In november speelde hij nog voor Brazilië op het WK in Qatar, maar nu zit hij in een Spaanse cel vanwege de vermeende verkrachting van een vrouw in een Barcelonese nachtclub.

Er is volgens de openbaar aanklager veel direct en indirect bewijs dat Alves een vrouw een kwartier lang in een wc van de nachtclub heeft opgesloten en verkracht. De 39-jarige rechtsback is ontslagen door zijn Mexicaanse club Pumas en zit vast in de Brians 2-gevangenis vlak buiten Barcelona. Zijn verzoek om vrij te komen op borgtocht is vanwege het vluchtgevaar en het feit dat Brazilië geen uitleveringsverdrag met Spanje heeft, afgewezen.

Alves zit samen met een voormalige bodyguard van oud-voetballer Ronaldinho, ook oud-speler van Barcelona en het Braziliaans elftal, op cel. Afgelopen donderdag stond hij voor het eerst op het affiche van de wekelijkse voetbalwedstrijd tussen twee gevangenisteams in het complex, heel wat anders dan de Qatarese stadions. Hij zal aan zijn nieuwe situatie moeten wennen, er hangt de gevallen ster een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.