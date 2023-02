Schaatsster Leerdam blijft ongeslagen op 1000 meter

Schaatsster Jutta Leerdam heeft haar ongeslagen status dit seizoen op de 1000 meter behouden. De 24-jarige rijdster van Jumbo-Visma won de laatste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Met een tijd van 1.14,94 bleef ze de Amerikaanse Kimi Goetz en Miho Takagi uit Japan ruim voor. Takagi veroverde door haar derde plaats van 1.15,67 het wereldbekerklassement. Leerdam sloeg de vijfde wereldbekerwedstrijd vorige week in Polen over en liep zo een grote achterstand op Takagi op. Die won uiteindelijk met 301 punten de wereldbeker, met 1 punt voorsprong op Leerdam. Antoinette Rijpma-de Jong kwam tot een tijd van 1.16,55 en werd daarmee zevende. Isabel Grevelt werd met 1.17,26 negende. Naomi Verkerk zette 1.17,76 neer. Dat was goed voor de twaalfde tijd. Leerdam won dit seizoen alle wedstrijden op 1000 meter waar ze aan de start verscheen. Dat waren in totaal elf races. Voor de 1000 meter op de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen, is Leerdam ook de topfavoriete.