Dirk Kuyt moest ‘vijf of zes denkniveaus omlaag’ om ADO te coachen, en dat was niet makkelijk

Ontslagen ADO-trainer Dirk Kuyt verloor zo ongeveer elke wedstrijd en zijn sterspelers dreigden de club te verlaten. Hij vertelt vandaag in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie dat hij het 'heel moeilijk vond om terug te schakelen' naar het niveau van ADO Den Haag.

“Ik heb me van tevoren voorgenomen terug te schakelen, omdat ik een bepaald niveau gewend was en op een hoger niveau gewerkt had. Alleen heb ik dat nog vier of vijf keer moeten doen. Het was voor mij heel moeilijk om zoveel stappen terug te doen”, zegt Kuyt.

Sinds zijn ontslag in november heeft ADO de weg naar boven weer gevonden. Onder leiding van levende legende en ras-Hagenees Dick Advocaat, die duidelijk minder moeite heeft om te schakelen, is de kwartfinale van de beker bereikt en is er zelfs weer een reële kans om te promoveren naar het hoogste niveau.

De Katwijker neemt zijn voormalige oefenmeester 'niks kwalijk', ook al was de club in gesprek met Advocaat terwijl Kuyt nog aan het ploeteren was bij ADO op de bank. “Hij is benaderd zonder mijn medeweten. Maar ik zou er wel nog graag eens met Dick over praten. Ik ken Dick goed, hij heeft me nog geholpen met het halen van mijn trainersdiploma. Ik vind het uiteindelijk jammer hoe de dingen zijn gegaan”, vertelt Kuyt die graag weer als trainer aan de slag gaat in het profvoetbal.