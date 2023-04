Zien: chaos, hersenschuddingen, botbreuken en gapende wonden in Ronde van Vlaanderen

Wielrennen is de gevaarlijkste sport die er is, dat bleek afgelopen weekend wel weer in het eendaagse wielermonument de Ronde van Vlaanderen. Er waren liefst tien valpartijen, waaronder een massale val, veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk.

Hij probeerde langs de kant van de weg voorin het peloton te raken, maar slipte in het natte gras en reed meerdere collega's aan. Dit veroorzaakte een massale valpartij, waarbij tientallen renners hard op het asfalt klapten. De Belg Tim Wellens moest opgeven met een gebroken sleutelbeen; vier anderen, waaronder Peter Sagan, stapten ook in de bezemwagen.

Hier zijn beelden te zien van de doldwaze actie. Maciejuk wordt even later door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd:

Na 201 kilometer afzien loopt deze editie van 'Vlaanderens Mooiste' ten einde voor Biniam Girmay en Aimé de Gendt. Een horrorval maakt dat de ziekenboeg met zeven extra mannen wordt gevuld: