Wat een vuurwerk, de stad ontploft! Napoli is na 33 jaar weer kampioen

Het zat er al een paar weken aan te komen, maar nu is het dan toch echt zover: Napoli is na 33 jaar weer landskampioen van Italië. Een groot volksfeest is losgebarsten in de Zuid-Italiaanse stad. Het lijkt wel of de Vesuvius is ontploft, de stad licht overal rood op door vuurwerk.

Napoli mag voor de derde keer in de clubgeschiedenis de kampioensschaal in de prijzenkast bijzetten. In 1987 en 1990 wonnen de Napolitanen aan de hand van volksheld Diego Armando Maradona de scudetto (schildje met Italiaanse vlag dat komend jaar gedragen mag worden). Daarna zette de teloorgang in, waarbij de club in 2004 zelfs degradeerde naar de serie C.

Maar nu is 'La Nostra Unica Fede' na vier tweede plaatsen in de serie A weer terug aan de top. De stad ontploft na de verlossende 1-1 in Udine. Bekijk hier de prachtige beelden:

Naples last night after Napoli won Scudettopic.twitter.com/kZZjOCUfXw — Total Football (@TotalFootbol) May 5, 2023