Belgische bondsdokter: “Hierom is het terecht dat Evenepoel afstapte in de Giro”

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel won gisteren nog de tijdrit en reed glansrijk in de roze trui. Een positieve coronatest gooit echter roet in het eten; hij moet naar huis en zijn droom om de Ronde van Italië te winnen is in duigen. Is uitsluiting vanwege Covid nog steeds nodig?

Jazeker, legt de Beldgische bondsdokter Kris van der Mieren uit aan HLN. “Het virus komt in het bloed terecht en verspreidt zich mogelijk over het hele lichaam. Zeker voor (top)sporters kan dat nefast zijn.” Hij doelt daarbij vooral op de kans op een ontstoken hartspier, een aandoening die levensgevaarlijk kan zijn.

Topsporters, en zeker wielrenners, zijn geen gewone mensen. Ze zijn bikkelhard en kunnen best tegen een stootje, maar een virus kan in het lijf van een drooggetrainde en uitgeputte atleet veel meer kwaad doen dan een doorsnee persoon. “Daarin schuilt inderdaad het essentiële verschil”, zegt Van der Mieren.

“Covid wordt vandaag in de maatschappij gewoon aanvaard en ‘doorgemaakt’ als gelijk welke andere virale infectie. Maar in de sport is dat anders, omdat we van bij de uitbraak van het virus weten - andere virussen ook, hoor, maar zéker corona - dat het een bepaalde voorliefde heeft voor de hartspier en myocarditis kan veroorzaken. En daar zijn we natuurlijk in het wereldje heel bang voor.”

“Sport is belangrijk, ook op topniveau. Maar de gezondheid, de toekomst, het lichaam van de atleten staat daar mijlenver boven. In het geval van Remco Evenepoel is er, voor zover ik het goed begrepen heb, sprake van een combinatie van klinische symptomen (verkoudheid) en een positieve test. Ja, dat is gewoon... onverbiddelijk stoppen, hé. Daar kan geen discussie over bestaan. Hoe groot het doel, in dit geval de eindzege in de Ronde van Italië, ook mag zijn. Remco verliest een slag, oké. Maar je kunt die slag winnen en de oorlog verliezen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Virus komt in bloed

De arts legt uit wat het coronavirus in het menselijk lichaam doet: “Typisch voor zo’n virus is dat het zich verplaatst en verspreidt over het hele lichaam. Het komt in het bloed terecht en via het bloed geraakt dat overal. Lees: in de longen, bijvoorbeeld. Maar ook op spieren kan het terechtkomen, wat dan die typische spierpijnen veroorzaakt. De hartspier is natuurlijk ook een spier en die is daar extra gevoelig voor.”

Ook al hebben de meeste mensen maar enkele dagen last van het virus, “bij een topsporter kunnen de zware inspanningen in combinatie met toenemende vermoeidheid of, bij Remco, een zeer zware aanslag op het lichaam met die dubbele valpartij en een paar lastige etappes (in slecht weer) die erop volgen, zorgen voor een serieuze ondermijning van de immuniteit. Die immuniteit wordt voor een groot stuk bepaald door het herstelvermogen en de herstelmogelijkheden voor het lichaam. Als die er niet meer zijn, tja... dan houdt het op, hé.”

Potentieel levensgevaarlijk dus om door te rijden, volgens de bondsarts. “Uitzieken, jawel. Een aantal parameters goed monitoren en klaar is kees. Zijn Giro mag dan wel om zeep zijn, fysiek zullen er voor Remco normaal gezien geen zware gevolgen zijn.”