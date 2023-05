Bij Ajax mogen de vrouwen alleen vieren als de mannen ook blij zijn

Burgemeester Femke Halsema had een huldiging voor de Ajax Vrouwen op het Leidseplein beoogd, maar de directie van Ajax houdt het tegen. De redenen hiervoor zijn dat het mannenteam van Ajax het afgelopen seizoen slecht heeft gepresteerd, het Leidseplein als locatie te gevoelig ligt en voor Ajax het momentum voorbij is om de vrouwen nu te huldigen.

"Het gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax in het algemeen (in verband met de prestaties van de Ajax 1-mannen dit seizoen)", is een van de redenen waarom de supporters van het vrouwenteam hen van de Ajax-mannen niet mogen toejuichen