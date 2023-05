Roglic wint ondanks pech tijdrit en heeft eindzege Giro d’Italia bijna binnen

Primoz Roglic heeft met een overwinning in de klimtijdrit naar Monte Lussari op de voorlaatste dag de leiding in de Giro d'Italia gegrepen. De 33-jarige wielrenner van Jumbo-Visma passeerde de Brit Geraint Thomas in het klassement en heeft met alleen nog de vlakke laatste etappe van zondag in Rome de eindzege vrijwel zeker binnen. Voor Roglic is het de vierde eindzege in een grote wielerronde. De Sloveen won de Ronde van Spanje in 2019 en in de twee daaropvolgende jaren. Hij eindigde eerder in 2019 als derde in de Giro en in 2020 als tweede in de Tour de France, toen hij op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles door zijn landgenoot Tadej Pogacar uit de leiderstrui werd gereden.