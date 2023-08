Pérez baalt van foute strategie Red Bull in kwalificatie Zandvoort

De Mexicaan Sergio Pérez baalt van de strategie die Red Bull heeft gekozen voor zijn kwalificatiesessie van de Grote Prijs van Nederland. Het team liet hem in Zandvoort twee snelle rondjes rijden in plaats van één, maar dat had volgens de teamgenoot en grootste concurrent van Max Verstappen slechte invloed op zijn banden. "Maar dit weet je altijd pas achteraf", aldus de nummer 7 van de kwalificatie. Pérez verwacht toch dat hij zondag naar het podium kan rijden in de hoofdrace. "Het is een moeilijk circuit om in te halen, maar we hebben een snelle auto die het juist in de race zelf goed moet doen. Met het momentum van voor de zomerstop moet het lukken." Pérez is de grootste concurrent van Verstappen in zijn jacht op zijn derde wereldtitel op rij. Toch heeft de Mexicaan ook 125 punten minder dan de 314 van zijn Nederlandse teamgenoot.