Bol wint met estafetteteam 4×400 meter tweede goud op WK atletiek

De Nederlandse atletes van de 4x400 meter estafette hebben op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest gestunt met goud. Onder aanvoering van Femke Bol en Lieke Klaver rende het viertal in de finale van het slotonderdeel van de WK naar de titel in een Nederlands record van 3.20,72. Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters waren de andere twee atleten in de gouden ploeg, die op de meet Jamaica en Groot-Brittannië voorbleef. Het was de vijfde medaille voor de Nederlandse equipe op de WK. Bol scoorde haar tweede gouden medaille. De Amersfoortse won eerder als eerste Nederlandse ooit het goud op de 400 meter horden. In de finale van de 4x400 meter gemengde estafette een week geleden verspeelde zij als slotloper een zekere medaille door een val in de laatste meters voor de finish. Het was een historische race voor de Nederlandse atletiek, want een Nederlandse estafetteploeg behaalde nooit eerder een gouden medaille op een WK. Het was wel zo dat het estafetteteam van de Verenigde Staten, zevenvoudig wereldkampioen, ontbrak in de finale. De ploeg werd vanwege een verkeerde stokwissel in de series gediskwalificeerd. Versnelling Startloper Saalberg gaf het stokje over aan Klaver, die oprukte naar de derde plaats. Peeters wist die positie vast te houden. Bol kwam in de laatste meters opzetten met een enorme versnelling. Dit keer ging ze niet languit, maar haalde ze de Britse Nicole Yeargin en de Jamaicaanse Stacey Ann Williams nog in. De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Bol, Klaver, Saalberg en Lisanne de Witte, die ontbrak in de finale in Boedapest, veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar. Succesvol De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel. Klaver liep haar zevende race en kwam dit toernooi uit op vier onderdelen. Ze liep naast de 4x400 en de 4x400 gemengd ook de 400 vlak (zesde in de finale) en de 4x100 meter (niet gefinisht in finale).