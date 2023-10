Wilhelmus voor Britt Dekker die goud wint op EK in Parijs met ‘Talpaard’ George

Op de eerste dag van het EK Iberische paarden in Parijs heeft dressuurruiter en presentatrice Britt Dekker meteen goud in de wacht gesleept met haar paard George. Het Wilhelmus wordt voor haar gespeeld, nadat ze de gouden medaille in ontvangst heeft genomen.

De juryleden plaatsten Britt en George unaniem op de eerste plaats met een gemiddelde score van 70,03 procent. De paardenvlogster is euforisch op haar Instagram- en X-kanaal. Ze bedankt haar trainer, familie, vrienden, John de Mol en Talpa voor haar 'Talpaard' George. Morgen heeft ze nog een kans om goud te winnen op het onderdeel freestyle.

“GOUD tijdens het 1e onderdeel op het EK in Parijs met George. Een droom die is uitgekomen. Kan het nog niet geloven. Morgen het 2e onderdeel de kür op muziek. Dank aan mijn trainer, familie en vrienden die er altijd zijn. En John de Mol en Talpa voor mijn droompaard!!”, schrijft ze op X.