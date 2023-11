Engelse darter moet seksueel getinte bijnaam veranderen na WK-plaatsing

De Britse darter Owen Bates heeft zich geplaatst voor het WK darts in december, maar moet daardoor wel op zoek naar een nieuwe bijnaam. Dartsbond PDC vindt zijn geuzennaam 'Master' in combinatie met zijn achternaam ongepast.

Het 20-jarige darttalent 'Master Bates' werd tweede op de Challenge Tour Order of Marit, achter de Nederlander Berry van Peer. Beiden mogen hun pijlen nu gaan richten op het grootste toernooi van het jaar, dat van 15 december tot 3 januari in Alexandra palace in Londen plaatsvindt.

Naast Van Peer komen nog minstens elf andere Nederlanders aan hun trekken op het WK, te weten Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Richard Veenstra, Kevin Doets, Christian Kist, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld en Wessel Nijman.

Ondertussen geniet Bates van de aandacht op zijn sociale media. Hij vraagt zijn volgers om een nieuwe bijnaam te verzinnen en prijst en passant zijn huidige 'ongecensureerde' merchandise aan op X. “The dartist formerly known as Master Bates... Koop de ongecensureerde pijlenset nu het nog kan!”, aldus Bates.

Any suggestions on a new nickname?!



Also, get my darts before it’s too late, these will be the last ever ‘The Master’ darts made! https://t.co/4jhkRjqPX9