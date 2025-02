Aanvoerster Miedema 'geraakt' door aanstaand vertrek Jonker

BREDA (ANP) - Vivianne Miedema is "geraakt" door het aanstaande vertrek van bondscoach Andries Jonker bij de voetbalsters van Oranje. "Natuurlijk doet dat wat met je. Als persoon, als speelster en ook als groep. Je ziet dat we alles geven op het veld. Niet alleen voor onszelf, maar ook nog steeds voor Andries", zei de topscorer aller tijden van Oranje na het gelijkspel tegen Duitsland (2-2) in Breda.

Miedema (28), tegen de Duitsers de aanvoerster van Oranje, heeft al vaak aangegeven dat ze een goede band heeft met Jonker. Zijn contract loopt na het EK van komende zomer af en wordt niet verlengd.

Miedema: "Volgens mij hebben we één oplossing en dat is dat we de komende zes maanden met z'n allen moeten vechten en het heel mooi afsluiten. En vervolgens gaan we door met iemand anders. Zo werkt voetbal, dat is keihard. Maar daar zijn we professioneel genoeg voor."