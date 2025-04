Alcaraz herovert tweede positie op wereldranglijst tennis

LONDEN (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft dankzij zijn overwinning in het masterstoernooi van Monte Carlo de tweede plaats heroverd op de wereldranglijst. Hij passeerde de Duitser Alexander Zverev, die naar de derde plaats zakte. De Italiaan Jannik Sinner, die door een dopingschorsing tot en met 4 mei geen toernooien mag spelen, handhaafde zijn eerste positie.

Alcaraz won zondag het toonaangevende graveltoernooi van Monte Carlo door in de finale de Italiaan Lorenzo Musetti te verslaan.

Tallon Griekspoor is de hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst. Hij zakte twee posities naar de 39e plaats. Griekspoor werd in Monte Carlo al in de eerste ronde uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp (89e) en Jesper de Jong (94e) staan ook nog in de top honderd.