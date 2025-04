DHL: bedrijf en consument 'moe' van wisselend handelsbeleid Trump

BONN (ANP/BLOOMBERG) - Bedrijven en consumenten worden "een beetje moe" van alle aankondigingen van de Amerikaanse regering over importtarieven die steeds veranderen. Dat zei topman Tobias Meyer van de Duitse post- en pakketbezorger DHL Group.

President Donald Trump kondigde twee weken geleden importheffingen aan op veel landen, maar besloot die later met negentig dagen uit te stellen voor bepaalde handelspartners. Dat zorgde volgens Meyer voor veel onduidelijkheid onder bedrijven en consumenten. "Ze weten niet, zelfs als iets is aangekondigd, of het twee dagen later niet weer wordt veranderd. Je ziet echt een soort vermoeidheid bij besluitvormers in de productie- en distributiesector", zei hij in een interview met Bloomberg Television.

Zaterdag kwam de Amerikaanse douane met een lijst, waaruit bleek dat onder meer smartphones, computers en andere elektronica zijn uitgezonderd van heffingen. Maar een dag later nuanceerde Trump de vrijstelling weer.