LONDEN (ANP) - Carlos Alcaraz is in de halve finale van Wimbledon de tegenstander van Daniil Medvedev. De Spaanse titelverdediger rekende in de kwartfinale in vier sets af met de Amerikaan Tommy Paul: 5-7 6-4 6-2 6-2.

De als derde geplaatste Alcaraz schakelde Medvedev vorig jaar uit in de halve finales in Londen. Hij versloeg daarna in de finale Novak Djokovic om zo zijn tweede grandslamtitel te grijpen. Vorige maand won de 21-jarige Spanjaard op Roland Garros zijn derde grand slam.