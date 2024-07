Slowaakse premier weer aan het werk na moordaanslag

BRATISLAVA (ANP/DPA) - De Slowaakse premier is bijna twee maanden na een mislukte moordaanslag weer aan het werk gegaan. De 59-jarige Robert Fico nam in Bratislava deel aan een kabinetsbijeenkomst, nadat hij een dag eerder ook al een boerderij had bezocht. Hij sprak in een sarcastisch bericht op Facebook critici in de politiek en de media aan: "Sorry dat ik het overleefde. Ik ben weer terug."

Fico hoopt volgens een officiële verklaring dat hij snel volledig aan de slag kan. Hij zou al hebben gebeld met de premier van Oekraïne. Fico bood toen aan in zijn land jonge kankerpatiënten op te vangen na de aanval op een Oekraïens kinderziekenhuis, berichten Slowaakse media. Ook zou zijn overlegd over een gezamenlijke bijeenkomst van de regeringen van de buurlanden, die later dit jaar moet plaatsvinden.

De premier raakte in mei zwaargewond toen hij van dichtbij werd neergeschoten. De schutter is een 71-jarige dichter. Die kon meteen worden aangehouden.