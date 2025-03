Alcaraz op masterstoernooi Miami al in eerste ronde onderuit

MIAMI (ANP/AFP) - Tennisser Carlos Alcaraz is verrassend in de eerste ronde uitgeschakeld op het masterstoernooi van Miami. De Spanjaard, nummer drie van de wereld, verloor van de Belg David Goffin met 5-7 6-4 6-3.

De 34-jarige Goffin versloeg Alcaraz drie jaar geleden in Astana ook al, in hun laatste ontmoeting. Toen hij in Miami aanvoelde dat de Spanjaard ver verwijderd was van zijn beste vorm in de openingsset, die Alcaraz nog wel net wist te winnen, ging de Belgische veteraan vol in de aanval.

Goffin, die is afgezakt naar de 55e plek op de wereldranglijst, sloeg een aantal prachtige winners, terwijl Alcaraz zichtbaar worstelde en veel ongedwongen fouten maakte.

"Het is een avond die ik me zeker zal herinneren - tegen Carlos en in zo'n stadion", zei Goffin na afloop. "Deze avond geeft me veel vertrouwen om door te gaan."