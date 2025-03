Tienduizenden mensen ruimen zwerfafval op tijdens Opschoondag

DEN HAAG (ANP) - Tienduizenden vrijwilligers ruimen zaterdag zwerfafval op tijdens de 23e editie van de Landelijke Opschoondag. Door het land zijn zeker 2321 schoonmaakacties aangemeld, waar meestal tientallen mensen aan deelnemen. Onder meer scholen, sportclubs en bedrijven als McDonald's en Albert Heijn doen mee aan de actiedag.

Vorig jaar zetten zo'n 40.000 vrijwilligers zich in voor een schonere omgeving en de organisatie verwacht dit jaar minstens evenveel deelnemers. In Roosendaal hebben zich met 2346 de meeste mensen aangemeld voor de schoonmaak, gevolgd door Amsterdam (1754 deelnemers) en Den Haag (1205 deelnemers).

Supporter van Schoon organiseert de Landelijke Opschoondag en is onderdeel van Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen namens het bedrijfsleven. Nieuw dit jaar is dat één "inspirerende opschoonactie in het zonnetje" wordt gezet. Die deelnemers krijgen na de schoonmaak bezoek van een mobiele baristakar met Italiaanse koffie.