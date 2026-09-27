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Amerikaan McNulty vol ongeloof na overwinning op WK wielrennen

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 21:43
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MONTREAL (ANP) - Brandon McNulty was na zijn overwinning in de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada vol ongeloof. "Ik weet het echt niet, ik ben helemaal in de war", zei de 28-jarige Amerikaan in het flashinterview. "In de laatste honderden meters geloofde ik het echt niet, ik was zo moe."
Hij leek niet te weten wat hij moest zeggen toen hem naar zijn teamgenoten gevraagd werd. "We zeggen al weken dat we een supersterk team hebben en dat het mogelijk is", zei McNulty. "Ik wist dat iets zou kunnen gaan gebeuren, maar dat daar een wonder voor nodig was, ik denk dat er vandaag een wonder heeft plaatsgevonden."
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