EUGENE (ANP) - De Keniaanse atlete Beatrice Chebet heeft bij de Diamond League-ontmoeting in het Amerikaanse Eugene het wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De 25-jarige olympische kampioene op de afstand won de wedstrijd in 13.58,06 en dook als eerste vrouw onder de veertien minuten. Ze was ruim twee seconden sneller dan de Ethiopische Gudaf Tsegay, die twee jaar geleden in Eugene het wereldrecord op 14.00,21 had gezet.